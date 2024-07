Palermo, GdS: “Appuah, affare definito. Ceccherini-Martegani piste calde, Verde…”

Appuah ha collezionato nove presenze in Ligue 1 e sei nella Youth League con il Nantes, "è un giocatore promettente che può dare velocità alla manovra del Palermo e creare un asse di tutto rispetto sulla sinistra con Lund. La sua freschezza e capacità di sacrificarsi in fase difensiva possono essere fondamentali, specialmente a partita in corso", si legge.

L'arrivo di Appuah, però, non esclude possibili nuovi innesti nel comparto esterni, soprattutto se dovessero partire Di Mariano o Insigne. "Tuttavia, è improbabile che si riapra la trattativa con lo Spezia per Verde, che ha rifiutato proposte dall’estero sperando in una nuova avventura in Italia. Lo Spezia sta proponendo Verde a squadre di Serie B, ma il Palermo sembra aver perso l’interesse mostrato a gennaio". Inoltre, De Sanctis adesso si concentrerà su altri reparti. Attualmente, le piste più calde sarebbero Ceccherini del Verona per la difesa e Martegani del San Lorenzo per il centrocampo. "Tuttavia, per il terzino sinistro e il centravanti, i tempi di attesa potrebbero prolungarsi fino alla vigilia della nuova stagione".