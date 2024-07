Palermo, GdS: “Da Ceccherini a Martegani, De Sanctis accelera i tempi”. Le ultime

Con gli imminenti annunci di Blin e Pierozzi, i movimenti di mercato del direttore sportivo rosanero non si fermeranno qui. E in attacco molto dipenderà dalla permanenza o meno di Brunori.

Mediagol ⚽️ 24 luglio 2024 (modifica il 24 luglio 2024 | 11:18)

"Un acquisto per ogni reparto. De Sanctis accelera i tempi". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Eppur, si muove. Il mercato del Palermo è giunto al suo punto di svolta, e questa settimana potrebbe essere decisiva per la stagione dei rosanero". Gli acquisti di Nikolaou, Gomis e Henry, insieme agli imminenti annunci di Blin e Pierozzi, "hanno certamente aumentato la qualità della squadra. Questi innesti sono fondamentali in vista di un campionato in cui il Palermo vorrà e dovrà fare meglio rispetto alla passata stagione, conclusasi in semifinale play-off. L’obiettivo dichiarato è puntare alla Serie A, motivo per cui i movimenti di mercato del direttore sportivo De Sanctis non si sono fermati", si legge.

Un reparto che sarà ulteriormente migliorato è la difesa: se Nikolaou e Ceccaroni si contenderanno il ruolo di centrale di sinistra, a destra - al momento - sono Lucioni e Nedelcearu a giocarsi una maglia, con Peda. Tuttavia, il futuro di Nedelcearu è ancora tutto da definire, poiché il club di viale del Fante è alla ricerca di un altro centrale di difesa per aumentare la qualità del reparto. Il centrale rumeno (o Graves), dunque, potrebbero lasciare Palermo ed il Palermo già a gennaio. "Ceccherini è il nome più in voga al momento, poiché il Verona sembra disposto a cederlo per puntare su altri profili". Diversi i calciatori in odore di cessione. Tra questi Broh, Devetak, Stulac e Fella, che non sono partiti per Manchester con il resto del gruppo.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, i nomi vagliati da De Sanctis "sono top secret e l’unico italiano conosciuto, Carissoni, non è ancora stato definito, poiché i rosanero vogliono prima capire se possono trovare un profilo con maggiore esperienza". A centrocampo, la casella del regista è stata occupata da Blin. Martegani, centrocampista offensivo, vorrebbe tornare in Italia e "De Sanctis sta valutando il modo migliore per accontentarlo". Sugli esterni, "Ikwuemesi e Appuah sembrano sempre più lontani, anche perché il Palermo non ha mai mostrato un reale interesse. L’ipotesi Caso, attualmente al Frosinone, rimane in piedi, ma senza un interesse marcato", prosegue il noto quotidiano. Infine, per quanto con cerne l'attacco, tutto dipenderà da Brunori. Se il capitano dovesse decidere di rimanere, il reparto offensivo sarebbe già completo. In caso contrario, sarebbe necessario trovare un sostituto. Seguiranno aggiornamenti...