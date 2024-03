Palermo, GdS: “Da Brescia a Lecco, il sogno ora passa dalle trasferte”

Dopo la debacle casalinga contro la Ternana, il Palermo giocherà le prossime due gare lontano dal "Barbera".

Mediagol 1 marzo 2024

"Il sogno ora passa dalle trasferte". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini in campionato, reduce dalla sconfitta inaspettata maturata martedì sera fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" contro la Ternana. Una debacle che "ha dimostrato ancora una volta come superiorità tecnica e nomi altisonanti non bastino da soli a battere squadre ben organizzate sul piano tattico. Per dimostrare di aver imparato la lezione il Palermo dovrà svoltare nei prossimi due impegni", si legge.

I rosanero giocheranno le prossime due partite in trasferta contro Brescia e Lecco. Due partite alla portata se si guardano il rendimento esterno dei siciliani e quello interno delle avversarie, "ma che appaiono decisamente in salita se ci si sofferma sulla condizione atletica vista nei 90’ con gli umbri". Inoltre, "anche il fattore psicologico non è da sottovalutare".

Nel girone di andata, infatti, la sconfitta con il Lecco diede il via al momento più difficile della stagione. Ma ora, con il secondo posto che dista attualmente cinque punti, "un nuovo black-out rischierebbe di lasciarlo definitivamente fuori dalla rincorsa alla promozione diretta: in tal senso un doppio successo a Brescia e Lecco è l’unica opzione per non perdere il treno Serie A", conclude il noto quotidiano.

