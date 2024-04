Palermo, GdS: “Con Mignani si recuperi la mentalità vincente”

Il Giornale di Sicilia approfondisce il tema che riguarda un Palermo che deve recuperare la mentalità vincente per ottenere successo. Nonostante il nuovo allenatore Mignani abbia avuto poco tempo sulla panchina e abbia ereditato una squadra in difficoltà, è importante che il Palermo risolva la serie di pareggi e torni a vincere contro la Reggiana. Finire la stagione con una serie di vittorie sarebbe un modo per riconquistare la mentalità vincente e mettere paura agli avversari. Mignani ha migliorato la fase difensiva, ma l'attacco sta ancora faticando. Il compito del tecnico è trovare l'equilibrio tra le due fasi, poiché i pareggi non porteranno il Palermo ai playoff. Anche se la promozione in Serie A sarebbe un miracolo, il Palermo ha dimostrato di poter competere con tutte le squadre, ma senza una mentalità vincente non si andrà da nessuna parte.