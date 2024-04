Palermo, GdS: “Che sofferenza con le matricole. Adesso occhio alla Reggiana”

Già due ko al Barbera con le matricole per il Palermo, chiamato a riscattarsi contro la Reggiana nel prossimo turno di Serie B.

Il Palermo ha avuto difficoltà con le squadre neopromosse dalla serie C, ottenendo solo tre punti su nove disponibili contro le neo promosse. Sabato affrontano la Reggiana, che sembra essere in crisi. Nonostante un buon inizio di campionato, il Palermo ha subito due sconfitte consecutive contro Lecco e Catanzaro. La Reggiana ha ottenuto buoni risultati contro le squadre di vertice, perdendo solo contro il Palermo nella partita di andata. Hanno ottenuto pareggi con Como e Cremonese, e vittorie contro Venezia e Catanzaro. I ragazzi di Mignani sono avvisati, guai a sottovalutare questo tipo di squadre, letali in questo campionato di Serie B.