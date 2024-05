Palermo, Gds: “Carica Soriano e spinta Barbera, le scelte di Mignani per i playoff”

Tutto pronto per Palermo-Sampdoria, preliminare playoff di Serie B : Barbera verso sold out, blitz Soriano per caricare i rosa di Mignanji

Tutto pronto per il preliminare playoff di venerdì sera tra Palermo e Sampdoria. Countdown agli sgoccioli, un Barbera gremito e straripante di passione è pronto ad ospitare un match che sta generando grande attesa e trepidazione tra i tifosi rosanero. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia ricostruisce la giornata di ieri, caratterizzata da un blitz a sorpresa nel capoluogo siciliano di Ferran Soriano, CEO del City Football Group e AD del Manchester City. Il top manager spagnolo è atterrato in areo direttamente da Londa, dopo la vittoria dei citizens sul campo del Tottenham che rappresenta uno step importante per gli uomini di Guardiola impegnati nella lotta alla conquista del titolo in Premier League. Tuttavia, Soriano ha voluto ribadire l'importanza del progetto Palermo nella scala di priorità della facoltosa e prestigiosa holding inglese di proprietà araba. Discorso motivazionale e garanzia di massimo sostegno alla squadra di Mignani ed a tutto lo staff, in vista di un crocevia fondamentale che potrebbe schiudere orizzonti ambiziosi e stimolanti in questa appendice di stagione. Alla presenza di Alberto Galassi, Giovanni Gardini e Dario Mirri, Soriano ha anche visitato il gioiello impiantistico realizzato dalla holding a Torretta, il Palermo FCA, primo centro sportivo nella storia della società rosanero. Cresce l'attesa e sale la febbre playoff. domani sera circa trentacinquemila spettatori proveranno a spingere il Palermo al passaggio del turno contro i blucerchiati di Pirlo: rosanero con due risultati su tre a disposizione nell'arco dei centoventi minuti (si giocherebbero i supplementari in caso di parità al termine dei novanta) per accedere alle semifinali contro il Venezia. Intanto Mignani vara la formazione anti Sampdoria: certo il rientro di Gomes con Segre in zona nevralgica, si va verso un 3-4-2-1 di partenza, con Di Francesco e Ranocchia ad oscillare tra le linee a supporto del terminale offensivo di riferimento, nonché bomber e capitano rosa, Matteo Brunori