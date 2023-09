Palermo, Gds: “Cambio di rotta, monte ingaggi a 18 milioni per centrare la Serie A”

Parallelamente al livello delle ambizioni, sale anche il monte ingaggi in casa Palermo. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come il cambio di rotta e strategia sul mercato, abbia anche elevato costi ed investimenti del club targato City Football Group che punta dritto alla Serie A. Dai 12,5 milioni della scorsa stagione ai circa 18 attuali, stipendi dei calciatori aumentati del trenta percento al fine di allestire una rosa in grado di competere per il vertice. Il quotidiano cartaceo si sofferma sul cambio di marcia della società di viale del Fante nell'ultima sessione della campagna trasferimenti: tempestività per ingaggiare big della categoria come Lucioni, Ceccaroni ed Insigne, senza esborso per pagarne i cartellini ma con contratti e stipendi di notevole caratura. Sono arrivati alla corte di Corini calciatori che hanno già vinto il torneo cadetto recitando da protagonisti, o profili di prospettiva giovani e di talento, già nel giro delle rispettive Nazionali.

Elementi come Coulibaly, Henderson e Mancuso non hanno visto particolari variazioni sui propri ingaggi. nonostante non militino in massima serie in questa stagione. L'asticella della qualità in seno alla rosa, in termini di background, personalità e cifra tecnica, è stata elevata notevolmente, per centrare l'obiettivo dichiarato dalla dirigenza alla vigilia della stagione calcistica 2023-2024.