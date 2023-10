Palermo, Gds: “Cambiare passo al Barbera per puntare alla A, contro il Lecco…”

Cambiare repentinamente passo al Renzo Barbera. Condizione imprescindibile per alimentare le ambizioni di promozione diretta in Serie A per il Palermo di Eugenio Corini. I venti punti conquistanti fin qui, che valgono il terzo posto in classifica alla squadra rosanero, rivelano una specifica tendenza. Ben tredici punti il Palermo li ha ottenuti nelle cinque gare esterne ad oggi disputate, soltanto sette quelli racimolati tra le mura amiche. Anche contro lo Spezia, seppur il pari in rimonta da situazione di doppio svantaggio abbia comunque lasciato in dote una moderata soddisfazione, gli uomini di Corini non sono riusciti a far propria l'intera posta in palio in un Barbera gremito e traboccante di passione per i propri beniamini. C'è un'evidente difformità sul piano numerico tra la media punti in trasferta, decisamente da prima della classe, e quella invece fatta registrare nelle partite casalinghe che lascia a desiderare. Lontano dal Barbera Brunori e compagni hanno fatto tredici punti su quindici, quattro vittorie ed un pari, una media punti per gara pari a 2,6. Ben altro ritmo al Barbera, solo sette punti su dodici, due vittorie contro Feralpèisalò e Sudtirol, il pari in extremis acciuffato contro lo Spezia, lo scivolone interno al cospetto del Cosenza di Caserta. Chiaro che urge cambiare marcia per tenere il passo delle attuali battistrada, ovvero Parma e Catanzaro. Il match contro il Lecco pare occasione propizia per tornare al successo nello stadio di casa, a patto di non incorrere in peccati di superficialità, supponenza e sottovalutazione dell'avversario. La matricola lombarda è attualmente fanalino di coda del torneo cadetto, ma ha appena ottenuto la sua prima vittoria in campionato sbancando l'Arena Garibaldi di Pisa pochi giorni fa. Quattro i punti raccolti dal Lecco, tutti in trasferta. Dopo l'esonero di Luciano Foschi, è stato il nuovo coach Bonazzoli ad assaporare il gusto della vittoria. Lecco che scenderà in campo al Barbera determinato e coriaceo, stimolato da avversario e contesto di eccellenza, consapevole di aver poco da perdere e desideroso di stupire. Palermo che non può assolutamente fare sconti e perdere ulteriori punti per strada tra le mura amiche. Parma e Catanzaro sono impegnate nelle delicate trasferte di Ascolii e Como e c'è la possibilità, battendo i lombardi, di accorciare il gap con chi sta al momento davanti in classifica. Palermo che giocherà in casa tre match dei prossimi quattro in calendario: al Barbera arriveranno nell'ordine, Lecco, Brescia e Cittadella.