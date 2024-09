Palermo, Gds: “Brunori non è più in pole. Al Maradona…”

A metà ripresa Dionisi ha provato qualcosa di diverso, anche per l'ottima gabbia da parte degli uomini di Mignani, ma l'impatto del bomber nell'assalto finale è stato minimo: un triste costante rispetto alla scorsa stagione, che in tante occasioni ha visto il numero 9 chiudere in panchina o con pochi acuti. Da quando è a Palermo, Matteo Brunori non aveva mai avuto né un minutaggio né un rendimento realizzativo così basso: appena una rete in 288' minuti, mentre nelle prime sei del 2021/22 ne aveva segnate due in 415', nel 2022/23 tre in 539 e nel 2023/24 altre tre in 523' (tutte al Venezia).