Palermo, GDS: “Bani verso il sì. Da valutare Gomes, Gyasi e Joronen”

Il portiere finlandese, fermatosi per un fastidio accusato proprio contro la Juve Stabia , ha rinunciato alla Nazionale ma – come filtra da ambienti rosanero – dovrebbe essere “regolarmente tra i pali a Chiavari”. La decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni, ma Inzaghi sa di poter contare anche su Bardi , considerato al momento avanti nelle gerarchie rispetto a Gomis e Avella .

Il difensore ieri non ha preso parte all’allenamento, ma la sua gestione personalizzata dei carichi gli permetterà comunque di presentarsi in buona condizione per sabato. Tra i non al 100%, è lui quello che “ha più possibilità di esserci dal primo minuto”.

Il ritorno anche parziale dei quattro sarebbe fondamentale: nelle ultime gare, come ricorda l’articolo, Inzaghi si era ritrovato “con gli uomini contati in panchina”. L’obiettivo è arrivare alla sfida con l’Entella con una rosa più profonda e finalmente competitiva in ogni reparto.