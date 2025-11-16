Verso la sfida contro la Virtus Entella, il Palermo fa il punto sugli acciaccati. Tolto Ranocchia, fuori per squalifica dopo il rosso con la Juve Stabia, Filippo Inzaghi spera di recuperare l’intero gruppo, anche se restano quattro giocatori non ancora al meglio: Joronen, Bani, Gomes e Gyasi.
Palermo, GDS: “Bani verso il sì. Da valutare Gomes, Gyasi e Joronen”
Il portiere finlandese, fermatosi per un fastidio accusato proprio contro la Juve Stabia, ha rinunciato alla Nazionale ma – come filtra da ambienti rosanero – dovrebbe essere “regolarmente tra i pali a Chiavari”. La decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni, ma Inzaghi sa di poter contare anche su Bardi, considerato al momento avanti nelle gerarchie rispetto a Gomis e Avella.
Il difensore ieri non ha preso parte all’allenamento, ma la sua gestione personalizzata dei carichi gli permetterà comunque di presentarsi in buona condizione per sabato. Tra i non al 100%, è lui quello che “ha più possibilità di esserci dal primo minuto”.
Entrambi ancora a parte, ma decisi a rientrare presto. Il francese appare in leggero vantaggio: la spalla infortunata “sta rispondendo meglio del previsto”, aumentando le chance di vederlo tra i convocati per la trasferta.
Gomes, reduce da un mese di stop, punta quantomeno a tornare disponibile per la panchina.
Il ritorno anche parziale dei quattro sarebbe fondamentale: nelle ultime gare, come ricorda l’articolo, Inzaghi si era ritrovato “con gli uomini contati in panchina”. L’obiettivo è arrivare alla sfida con l’Entella con una rosa più profonda e finalmente competitiva in ogni reparto.
