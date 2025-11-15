La Repubblica: “Inzaghi vara un Palermo nuovo, Vasic al posto di Ranocchia

Per invertire la tendenza il tecnico rosanero pronto a presentare una squadra diversa contro l’Entella alla ripresa del campionato

⚽️ 15 novembre - 07:10

Secondo la Repubblica, Filippo Inzaghi sta lavorando a un Palermo più efficace e meno prevedibile dopo le tre sconfitte che hanno fatto scivolare i rosanero lontano dalla zona alta della classifica. Il tecnico, si legge, è stato costretto a “riflettere a fondo” sulle recenti difficoltà, soprattutto ora che la gara con la Virtus Entella — reduce persino da un sorprendente successo in amichevole contro il Milan di Massimiliano Allegri — impone scelte nuove.

La squalifica di Filippo Ranocchia obbliga Inzaghi a ripensare la fase offensiva, e l’articolo evidenzia come nelle ultime ore siano cresciute le quotazioni di Aljosa Vasic, uno dei pochi a distinguersi positivamente nell’amara trasferta di Castellammare. La sua capacità di puntare l’uomo viene descritta come “l’arma giusta” per aumentare la pericolosità del Palermo.

Il quotidiano spiega che Vasic potrebbe trovare collocazione nel 3-5-2, ma non come semplice rimpiazzo di Ranocchia: la sua funzione sarebbe più simile a quella di Antonio Palumbo, con libertà d’inserimento e compiti di raccordo verso le punte. Un’altra ipotesi è proprio quella di accentrare Palumbo, affidandogli — come scrive la Repubblica — la regia della manovra: prendere palla, leggere le fasi di gioco e guidare la costruzione.

L’equilibrio però rischierebbe di poggiare quasi esclusivamente su Jacopo Segre, e questo rappresenta una delle valutazioni più delicate che Inzaghi sta facendo. Con lui, nel ruolo di centrocampista di contenimento, il solo Alexis Blin potrebbe essere realmente disponibile. Pesano infatti le condizioni di Claudio Gomes, ancora alle prese con la fisioterapia dopo la lussazione alla spalla, e quelle di Emanuel Gyasi, vicino al rientro ma non ancora del tutto certo.

Il quotidiano ricorda anche che nelle gare in cui Ranocchia è mancato Inzaghi ha cambiato assetto più volte: a Cesena, in casa col Venezia, e poi a La Spezia, alternando Segre, Blin, Gomes e Samuel Giovane in combinazioni diverse.

La sensazione, scrive la Repubblica, è che il vero nodo sia il centrocampo. Al contrario, in difesa Inzaghi sembra orientato a dare continuità al trio composto da Bartosz Bereszynski, Luca Bani e Pietro Ceccaroni. In avanti restano i soliti dubbi sulla spalla di Joel Pohjanpalo: il ballottaggio è tra Matteo Brunori e Le Douaron, come ormai accade da settimane.