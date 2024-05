Palermo, GdS: “Altri otto in scadenza fra un anno. Chi resta e chi va via”

Non solo Jacopo Segre, nell’elenco anche Lucioni, Di Mariano, Pigliacelli, Stulac e Nedelcearu: le ultime.

Mediagol ⚽️ 31 maggio 2024 (modifica il 31 maggio 2024 | 10:14)

Non solo Jacopo Segre (LEGGI QUI I DETTAGLI). "La situazione contrattuale dei giocatori del Palermo richiede decisioni cruciali da parte del City Group, soprattutto per quelli in scadenza tra dodici mesi". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. "La priorità sarà evitare lunghe trattative e trovare soluzioni chiare, sia in termini di rinnovo, separazione o prosecuzione del rapporto fino alla fine del contratto".

Chi ha basse probabilità di permanenza sono Leo Stulac e Mirko Pigliacelli, che nell'ultima parte di campionato ha perso il posto da titolare a vantaggio di Desplanches. Il loro futuro sembra altrove. Resta incerto il futuro di Ionut Nedelcearu: potrebbe partire se arrivassero offerte interessanti, soprattutto se il club decidesse di puntare su un difensore di livello superiore per la promozione. Uno dei pilastri della difesa è Fabio Lucioni, che a settembre compirà 37 anni. L'ex Frosinone e Di Mariano sono considerati importanti per il gruppo, ma le decisioni sul loro rinnovo richiederanno ulteriori valutazioni (età ed infortuni). Futuro lontano dalla Sicilia anche per Broh, Doda e Fella, che rientreranno alla base al termine dei rispettivi prestiti. Saranno probabilmente ceduti a titolo definitivo o nuovamente in prestito.

"Il City Group dovrà fare scelte mirate e strategiche per gestire al meglio i contratti in scadenza. L’obiettivo sarà quello di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, mantenendo gli elementi chiave e integrando nuovi acquisti che possano contribuire alla promozione", conclude il noto quotidiano.