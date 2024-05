Palermo, GdS: “Nodo rinnovi, Segre è ancora in lista d’attesa”. La situazione

Dopo un periodo iniziale di trattative per il rinnovo, tutto si è fermato. Il contratto che lega il centrocampista al Palermo scadrà tra un anno.

Mediagol ⚽️ 31 maggio - 09:59

"Palermo, c’è pure il nodo dei rinnovi. Segre è ancora in lista d’attesa". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla situazione contrattuale di Jacopo Segre, "un nodo cruciale anche per il futuro della squadra".Segre, uno dei leader della compagine rosanero, ha un contratto con il Palermo che scadrà tra un anno, a giugno 2025. "Tuttavia, dopo un periodo iniziale di trattative per il rinnovo a febbraio, culminato con le sue prestazioni eccellenti, tutto si è fermato", si legge.

Una situazione che con ogni probabilità si sbloccherà quando la dirigenza sceglierà ed annuncerà il nuovo allenatore (Paolo Zanetti in pole) ed il nuovo direttore sportivo. A quel punto, i colloqui per il rinnovo di Segre dovrebbe riprendere. D'altra parte, le sirene dalla Serie A non mancano. A gennaio, sia la Salernitana, sia il Cagliari, avevano mostrato interesse per il centrocampista; offerte respinte senza neanche entrare in trattativa. "Ora, la situazione potrebbe evolversi diversamente, soprattutto se Segre, a 27 anni, decidesse di puntare a un ritorno nel massimo campionato, dove ha finora giocato solo dieci partite".

Segre, però, è ormai diventato un simbolo della rinascita del club ed il legame con la piazza è molto forte. Per questo motivo, nonostante i quattro mesi di silenzio, l’obiettivo comune resta quello di trovare un accordo entro fine giugno. Un rinnovo che dovrebbe prevedere anche un ingaggio più elevato rispetto all'attuale. "Questo non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per il City Group, che considera Segre un elemento imprescindibile per il Palermo", conclude il noto quotidiano.