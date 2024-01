Palermo, Gazzetta: “Si aspetta l’ok per Ranocchia, l’Empoli non lo vuole liberare”

"Il Palermo aspetta l'ok per Ranocchia". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle trattative in sede di calciomercato relative ai club di Serie B. Il Palermo avrebbe individuato nel profilo di Filippo Ranocchia, duttile interno di qualità classe 2001, il tassello ideale per impreziosire il mosaico a disposizione di Eugenio Corini in zona nevralgica. "Tempi come al solito molto lunghi per le trattative del Palermo, ma comunque sempre di alto livello", si legge. Il club di viale del Fante, infatti, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la Juventus "sulla base di 3 milioni per l’acquisto a titolo definitivo di Ranocchia, che però l’Empoli adesso non vuole liberare", informa la Rosea.