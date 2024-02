Palermo, Gazzetta: “L’importanza di Gomes: con il Como il centrocampo ideale”

Contro i lariani il ritorno dal primo minuto dell'ex Manchester City: con lui cambia anche il ruolo di Ranocchia.

Mediagol ⚽️ 16 febbraio - 09:37

"L'importanza di Gomes: nella sfida con il Como il centrocampo ideale". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Como, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". In occasione della gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, Eugenio Corini potrà contare sul recupero di Claudio Gomes, costretto a saltare la partita contro la Feralpisalò per influenza. Dunque, per lo scontro diretto contro i lariani, il tecnico rosanero riproporrà in mezzo al campo "l’assetto che in questo momento sta dando più garanzie".

Con Stulac in campo in quel di Piacenza, si è rivisto un Palermo con un 4-3-3 puro. Gomes, invece, "libera maggiormente il raggio di azione" di Ranocchia, "spesso trovato ad agire sulla linea degli esterni di attacco". Un modulo più simile ad un 4-2-3-1. "Sembra essere proprio questo l’atteggiamento tattico che più esalta le caratteristiche di Ranocchia. [...] Capacità di rendersi utile in ogni zona del campo, maggiore propensione a cambi gioco e a far viaggiare la palla in verticale e capacità di inserimento", sottolinea la Rosea.

Contro il Como, inoltre, Gomes potrebbe "puntare sul fattore cabala" dopo i due assist forniti in stagioni ai compagni di squadra, uno proprio contro i lariani all'andata che portò alla rete di Di Francesco. Il ritorno dell'ex Manchester City a centrocampo dovrebbe rappresentare l’unica novità di Corini rispetto alla vittoria contro la Feralpisalò, al netto del ballottaggio tra Di Mariano e Insigne come esterno destro e con Chaka Traorè che spinge per fare il suo esordio; esordio che potrebbe arrivare a gara in corso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.