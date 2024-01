Palermo, Gazzetta dello Sport: “Soleri fa bene alla banda Corini, doppietta decisiva”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza il percorso recente di Edoardo Soleri, attaccante del Palermo. L'articolo sottolinea come Soleri sia un giocatore dalle grandi qualità, ma che abbia anche avuto un percorso professionale travagliato. A gennaio dello scorso anno era dato per partente, ma alla fine è rimasto al Palermo e ha rinnovato il contratto fino al 2026. Anche quest'anno, Soleri ha iniziato la stagione con la valigia pronta, ma poi ha trovato la continuità e la fiducia di Corini, e ha iniziato a segnare gol. La doppietta al Modena è stata la svolta nella stagione di Soleri. Il giocatore ha dimostrato di essere un attaccante completo, capace di segnare in qualsiasi modo. La doppietta ha anche contribuito a convincere l'ex Roma a restare in Viale del Fante, nonostante le offerte di altre squadre. Soleri è un beniamino della piazza rosanero, e il suo matrimonio con il Palermo sembra destinato a durare. Il giocatore ha l'occasione di riscattarsi a Catanzaro, dove sarà titolare per la prima volta da gennaio.