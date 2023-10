Palermo, Gazzetta dello Sport: “Ripresa allenamenti. Valente, Di Mariano, Buttaro…”

Dopo due giorni di riposo il Palermo di Eugenio Corini riprenderà quest'oggi la preparazione in vista del prossimo turno di Serie B, in programma lunedì 23 ottobre contro lo Spezia di Massimiliano Alvini.

"Due giorni e mezzo di riposo. La squadra si ritroverà oggi pomeriggio a Torretta per riprendere la preparazione", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sul programma della squadra di Eugenio Corini. Una sosta di due settimane quella che porterà al prossimo turno di Serie B in cui il Palermo affronterà lo Spezia di Alvini. Il match - valido per la decima giornata del torneo cadetto - è in programma lunedì 23 ottobre alle ore 20.30 allo stadio Renzo Barbera.