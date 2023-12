Palermo, Gazzetta dello Sport: “Corini sorride, recuperi importanti verso il Parma”

Sterilità offensiva, involuzione prestazionale sul piano di fluidità e brillantezza nello sviluppo della manovra, perdita di equilibri e compattezza tra i reparti, flessione atletica e mentale. Questi le principali cause della crisi del Palermo di Eugenio Corini, precipitato dal secondo all'ottavo posto in classifica dopo uno score sconfortante di appena cinque punti racimolati nelle ultime sette gare di campionato. Altro fardello pesante per il tecnico di Bagnolo Mella il capitolo infortuni. Troppi i forfait che hanno condizionato pesantemente le scelte e ridotto la gamma di opzioni per il tecnico di Bagnolo Mella nell'ultimo mese. Di Mariano, Di Francesco, Soleri, Coulibaly, Vasic, Ceccaroni, Buttaro, troppo nutrita la schiera dei calciatori alle prese con problemi fisici ed a turno indisponibili nel frangente estremamente critico che ha caratterizzato il percorso della squadra siciliana negli ultimi cinquanta giorni. In vista del big match contro la capolista Parma, l'infermeria inizia finalmente a svuotarsi e Corini potrà contare su recuperi importanti per la sfida contro la quotata compagine di Pecchia al Tardini. Di Francesco era già tornato disponibile col Catanzaro, match in cui l'ex Lecce e Sassuolo ha già giocato uno spezzone di partita. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto sulla situazione infortunati, sottolineando come sia Coulibaly, sia Soleri ed Insigne, siano tornati a lavorare in gruppo e saranno con ogni probabilità convocabili per la probante trasferta al cospetto dei ducali. Anche Vasic potrebbe recuperare ed aggregarsi prima di sabato, mentre per Ceccaroni bisognerà pazientare ancora una decina di giorni. L'ex centrale difensivo del Venezia potrebbe rientrare nel successivo match casalingo contro il Pisa o nella gara esterna contro il Como di Fabregas, attualmente terzo in classifica ed in costante ascesa. La Lega B ha intanto diramato data ed orari delle prime gare del girone di ritorno. Dopo la pausa invernale, ultimo impegno del 2023 il 26 dicembre al Barbera contro la Cremonese, i rosanero torneranno in campo il 13 gennaio in trasferta contro il Cittadella, Il Modena sarà il primo avversario a scendere al Barbera sabato 20m gennaio, mentre contro Catanzaro e Bari in programma due anticipi serali del venerdì, proprio come nel girone d'andata.