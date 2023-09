Palermo, Gazzetta dello Sport: “Ali d’oro, Insigne, Di Francesco e Di Mariano…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" sulla pagina nazionale dedicata alla Serie B, pubblica un focus sul reparto offensivo del Palermo con particolare riferimento agli estremi del tridente. Un roster d'attacco impreziosito in sede di calciomercato dagli arrivi di due big per la categoria come Insigne e Di Francesco che con Di Mariano compongono davvero un plotone di attaccanti esterni che può spostare gli equilibri. Personalità, qualità tecniche ma ha varietà di soluzioni per il tecnico rosanero. L'approfondimento della rosea evidenzia come Di Francesco e Di Mariano possano giostrare ed essere impiegati su entrambi i versanti del tridente, il figlio d'arte Federico può anche agire da elastico tra le linee nel cuore della trequarti. Il jolly offensivo palermitano gioca prevalentemente a sinistra, ma sia in questo avvio di torneo che nella scorsa stagione è stato utilizzato da Corini sul fronte opposto. Collocazione fissa o quasi per Insigne, a suo agio sul versante di destra a piede invertito, l'ex Frosinone parte largo per poi convergere dentro il campo. Tre assi nella manica per l'allenatore di Bagnolo Mella, che conferiscono imprevedibilità e duttilità al reparto avanzato. Senza dimenticare, in chiave aculei del tridente, anche Valente e Mancuso, importanti opzioni alternative in quel ruolo. Toccherà a Corini gestire tecnicamente e psicologicamente rotazione e minutaggio dei numerosi elementi di spessore in quel ruolo specifico, preziosi poiché di livello ed intercambiabili. Un'abbondanza che, sottolinea il noto quotidiano sportivo nazionale, fornisce più soluzioni in fase offensiva ad un Palermo che fino alla scorsa annata si aggrappava quasi esclusivamente alla vena realizzativa di Brunori. Attaccanti esterni rapidi, tecnici ed imprevedibili, che segnano e fanno segnare. Un plus anche per Brunori che dovrebbe godere di molti più rifornimenti di qualità e palloni giocabili. Un attacco fortemente potenziato in sede di campagna acquisti, come praticamente ogni reparto in un calciomercato in cui il City Group ha investito oltre otto milioni per centrare l'obiettivo dichaiarato, ovvero competere in alta quota e conquistare la promozione in Serie A.