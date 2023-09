Palermo, La Repubblica: “City Group ha investito 66 milioni su club rosa, futuro top”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" pubblica un interessante dossier sugli ingenti investimenti del City Football Group in due anni da quando ha acquisito la maggioranza delle quote del Palermo FC. Tra la cifra elargita per rilevare il club, la realizzazione del Centro sportivo di Torretta, le operazioni di calciomercato del biennio e l'incremento del monte ingaggi, la holding inglese di proprietà araba ha messo sul piatto ben sessantasei milioni di euro. Dalla Serie D ad oggi tutto è cambiato in viale del Fante. Il quotidiano cartaceo stima il valore del parco giocatori secondo i dati di Transfermarkt: la rosa del Palermo attuale varrebbe circa ventisei milioni. Oltre dieci milioni spesi sul mercato nella sessione da poco conclusa, al fine di potenziare l'organico e rendere la squadra competitiva per la promozione in Serie A. Palermo che ha investito più di tutti in categoria nella finestra estiva di mercato, seguono Spezia con nove milioni, Parma con circa sei, Pisa con circa cinque. Investimento decisamente più contenuti per Bari. club pugliese che ha fatto leva sui prestiti, e Sampdoria impegnata in un progetto di risanamento contabile. Campagna acquisti condotta da Rinaudo e Bigon che assume ancra maggior rilievo se si pensa che dalle cessioni il Palermo ha praticamente ricavato zero. Mercato rosa perfetto mix di big e senatori della categoria e giovani talenti di prospettiva. Lund pagato 2,7 milioni, Desplanches e Vasic strappati alle big di A. Poi Insigne Di Francesco, Lucioni e Ceccaroni, un poker d'assi per la categoria. Il colpo in prospettiva, Patrick Peda, centrale per il cui cartellino il Palermo ha speso circa seicentomila euro, lasciandolo in prestito alla Spal. Mancuso, Henderson e Coulibaly sono arrivati in prestito con opzione. L'articolo evidenzia anche i numerosi profili individuati dal City Group per rinforzare le formazioni del settore giovanile come Fravola ed Ebuah (Roma), Fontana ( Milan), Sessa e Cervello ( Lazio), Vitucci (Atalanta) e Gallea Beidi (Torino). Questi ultimi due giunti in prestito. Saric, 1,8 milioni di euro per il suo cartellino, viene definito dal quotidiano nazionale l'unico flop del mercato rosanero nel nuovo corso. Monte ingaggi ad oggi salito a diciotto milioni, mente 10,4 milioni aveva speso la holding per acquistare l'ottanta percento delle quote del club e cinque milioni per la realizzazione del Centro Sportivo di Torretta.