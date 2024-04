Palermo, Gardini: “Vogliamo crescere e tornare in Serie A. L’Inter e Spalletti…”

Diversi i temi trattati dal direttore generale del Palermo a Radio Serie A: "Il City Group ha scelto Palermo perchè è un brand unico nel suo genere".

Mediagol ⚽️ 12 aprile 2024 (modifica il 12 aprile 2024 | 09:30)

"Sono felice ed orgoglioso oggi di essere a Palermo, un ambiente eccezionale. Stiamo provando a costruire qualcosa di diverso". Così Giovanni Gardini in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di "Radio Serie A". Diversi i temi trattati dal direttore generale del Palermo: dalla scelta da parte del City Football Group di puntare sul club di viale del Fante, agli obiettivi della compagine rosanero. Ma non solo... "Qui, come testimonia il nuovo centro sportivo, le cose si possono fare e anche bene. Quando sono arrivato eravamo in cinque, adesso siamo in quaranta e vogliamo crescere ancora, non solo sul piano business. Crescere in maniera equilibrata e non attraverso spese sconsiderate. Il City Group ha scelto Palermo perchè è un brand unico nel suo genere e per via delle potenzialità della città e della società. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A il prima possibile nonostante i competitor siano tanti e forti", le sue parole.

SULL'INTER -"I viaggi hanno un inizio ed una fine. Se dovessimo stabilire a priori come possano finire, saremmo egoisti. Dovremmo essere orgogliosi di quanto fatto, contestualizzando il momento in cui avvengono certe cose. Poi siamo professionisti, sul campo da più di trent'anni, viviamo per questo e sono felice ed orgoglioso oggi di essere a Palermo. L'Inter sta vincendo e tutti i meriti sportivi vanno riconosciuti a chi sta facendo oggi il lavoro, complimento a loro. Chi non vince ha centomila alibi. Non ha senso parlare di ciò che è stato. Inzaghi? Simone alla Lazio era già un allenatore per atteggiamento, attaccamento e volontà. Era un professionista eccellente, un ragazzo molto intelligente. E' riuscito nel suo obiettivo, perciò grandi complimenti a lui".

DA SPALLETTI A MANCINI - "Spalletti non aveva bisogno di nessuno per alzare ulteriormente il livello, ha sempre fatto bene ovunque, il suo percorso e la sua carriera parlano. Penso sia uno dei pochi che è riuscito sempre a raggiungere l'obiettivo richiesto dal club. E' un grande uomo, oltre che un allenatore. Tra i migliori al mondo per disponibilità e risultati conseguiti. Avrebbe forse potuto vincere lo scudetto qualche anno prima con il record di punti a Roma. Mancini? Credo che l'Arabia abbia la possibilità di essere un nuovo polo del calcio mondiale, a differenza di altri emisferi nei quali in passato questo non è avvenuto. Credo sia un nuovo mercato, magari non a determinate cifre come avvenuto l'estate scorsa, ma ci sono possibilità di sviluppo del calcio, che non sarà però come quello europeo. Avranno un buon futuro secondo me".

