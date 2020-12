Palermo, fuori casa solo una vittoria: ora serve sprint in trasferta. I numeri

“Palermo, serve sprint in trasferta”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sulla sfida Vibonese-Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio ‘Luigi Razza’. Dopo il tonfo di Foggia, la compagine rosanero torna a giocare in trasferta, dove fin qui ha conquistato appena cinque punti. Solo il Potenza ha fatto peggio. Per fare un ulteriore scatto in classifica e consolidarsi in zona playoff, dunque, il Palermo dovrà migliorare il proprio rendimento lontano dalla Sicilia.

Fin qui, gli uomini di Roberto Boscaglia hanno giocato sei volte in trasferta, vincendo solo contro la Juve Stabia. Poi, due pareggi (a Terni e Catanzaro) e tre sconfitte (contro Teramo, Bisceglie e Foggia). “3 sconfitte con tante analogie, anche se maturate in momenti diversi del campionato. […] Ma c’è un altro dato statistico poco incoraggiante che salta agli occhi, quello dei gol realizzati”, scrive la ‘Rosea’. Sono appena quattro, infatti, le reti messe a segno su un totale di 16. Solo Juve Stabia e Potenza hanno fatto peggio. Otto, invece, i gol subiti.