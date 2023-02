Palermo-Frosinone, Trajkovski: “Tifosi, riempite lo stadio. E’ tempo di rivincita”

"Che questa non sia una partita come le altre voi tifosi del Palermo lo sapete benissimo". Inizia così il messaggio pubblicato sul proprio account Instagram dall'ex numero 8 del Palermo Aleksandar Trajkovski in vista della sfida che vedrà gli uomini di Eugenio Corini affrontare il Frosinone fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Non una partita come altre, quella in programma sabato pomeriggio alle ore 14:00, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B.