Palermo-Frosinone, sale la febbre per il match del Barbera: possibile sold-out?

Prosegue la marcia di avvicinamento alla super sfida Palermo-Frosinone, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023, in programma sabato 18 febbraio allo Stadio "Renzo Barbera" alle ore 14:00. La compagine di Eugenio Corini è chiamata a risollevarsi dopo il ko del "Ferraris" contro il Genoa di Alberto Gilardino, che ha arrestato la scia di nove risultati utili consecutivi della formazione siciliana.

Contro il Frosinone capitan Brunori e compagni troveranno dalla loro parte la forza del "dodicesimo uomo" con il "Barbera" che si avvia a far registrare grandi numeri di presenze sugli spalti. Ad oggi saranno infatti oltre 20.000 gli spettatori che assisteranno alla gara a fronte dei 9.126 tagliandi staccati per la sfida contro i ciociari. Dato destinato ad aumentare sensibilmente in considerazione del fatto che la vendita dei biglietti cesserà alle ore 13:55 di sabato 18 febbraio, giorno della gara.

Palermo-Frosinone potrebbe essere l'occasione per rivedere un "Barbera" sold-out, come registrato in tutte le gare interne dei playoff promozione disputate al termine della scorsa regular season di Serie C, che vide la formazione rosanero cavalcare trionfalmente verso la Serie B