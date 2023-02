Palermo-Frosinone, quote bookmakers: al “Barbera” regna l’equilibrio, X e segno 1…

Le quote dei bookmakers del match in programma sabato pomeriggio al "Barbera"

E' tutto pronto per la sfida tra Palermo e Frosinone, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00 allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo la sconfitta rimediata lo scorso venerdì a Marassi contro il Genoa - che ha interrotto la striscia di nove risultati utili consecutivi e tre vittorie di fila conquistate contro Bari, Ascoli e Reggina - la squadra di Eugenio Corini vorrà subito rialzare la testa per non perdere il treno playoff.

Di fronte la capolista del torneo a quota cinquantaquattro punti. Frutto di diciassette vittorie, tre pareggi e quattro ko. Reduci dal successo ottenuto fra le mura amiche contro il Cittadella, gli uomini di Fabio Grosso non perdono in campionato dallo scorso 18 dicembre, battuti proprio dal Genoa in trasferta. Da quel momento, sei le vittorie di fila conquistate dalla compagine giallazzurra.

Al cospetto della capolista, il tecnico rosanero non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, il lungodegente Salvatore Elia, operato nei mesi scorsi a seguito della lesione del legamento crociato anteriore e della lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Altri assenti sono Leo Stulac, Davide Bettella e gli squalificati Jacopo Segre e Alex Mateju. Grosso, invece, dovrà rinunciare al capitano e pilastro della difesa Fabio Lucioni, che dovrà scontare un turno di squalifica, oltre a Lulic. Da valutare le condizioni di Bocic.

Intanto, nella gara d'andata andata in scena il 17 settembre allo Stadio "Benito Stirpe", i giallazzurri sono riusciti ad imporsi per 1-0: decisivo l'autogol di Alessio Buttaro. Secondo i bookmakers, il Palermo non parte con il favore del pronostico. Ma la gara si prospetta comunque equilibrata. Il segno 1 è proposto 3.15 da Snai, 3.22 da Planetwin. L'eventuale successo degli ospiti, invece, è quotato 2.40 da Snai, Goldbet e Planetwin. Mentre l'X oscilla fra 3.00 e 3.10. Il segno Gol, invece, tra 1.85 e 1.90; No Gol tra 1.80 e 1.85.

L'esito ritenuto più probabile è l'1-1, che Bet365 quota a 6.00. A seguire ci sono lo 0-1 a 7.45 (Goldbet e Better), lo 0-0a 8.50 (Bet365), l'1-0 a 8.85 (Goldbet e Better) e l'1-2 a 10.50 (Goldbet e Better). Il principale indiziato per sbloccare il match è il solito Matteo Brunori a 6.50 per Bet365 e Sisal; poi troviamo Mulattieri a 7.00, Moro a 7.50, Kone, Soleri, Borrelli, Tutino, Bocic e Insigne a 8.50.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 3.15 3.10 2.40 1.88 1.83 Planetwin365 3.22 3.00 2.40 1.85 1.85 Goldbet 3.20 3.00 2.40 1.90 1.80 Bet365 3.10 3.25 2.37 2.00 1.75