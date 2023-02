Palermo-Frosinone, prosegue la vendita dei biglietti: code online su Vivaticket

É iniziata ieri la vendita dei biglietti per il match tra Palermo e Frosinone

Prosegue spedita la vendita dei biglietti per assistere a Palermo-Frosinone, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. La gara è in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00 allo stadio Renzo Barbera.