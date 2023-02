Palermo-Frosinone: per Grosso esame di maturità al Barbera. La capolista di B…

Grosso sfida Corini, sei vittorie consecutive per il Frosinone Capolista in Serie B

Manca poco alla super sfida Palermo-Frosinone, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023, in programma alle ore 14:00 Stadio "Renzo Barbera". La compagine di Eugenio Corini è chiamata a risollevarsi dopo il ko del "Ferraris" contro il Genoa di Alberto Gilardino, che ha arrestato la scia di nove risultati utili consecutivi della formazione siciliana.

Contro il Frosinone capitan Brunori e compagni troveranno dalla loro parte la forza del "dodicesimo uomo" con il "Barbera" che si avvia a far registrare grandi numeri di presenze sugli spalti. A poche ore dal fischio d'inizio sono infatti oltre 27.000 gli spettatori che assisteranno alla gara, a fronte degli oltre 14.167 tagliandi staccati per la sfida contro i ciociari.

L’edizione odierna di "Ciociaria Oggi" si sofferma sul match che il Frosinone disputerà al Renzo Barbera. Una compagine inarrestabile in questo torneo cadetto che vede la formazione guidata da Fabio Grosso come una corazzata di alto lignaggio, un mix di esperienza e giovani dall'elevato tasso tecnico. Definita il "Napoli della Serie B", la classifica recita un più dodici punti nei confronti del Genoa secondo e i quindici punti di vantaggio sul terzetto che occupa l’ultimo gradino del podio. Ma le insidie, in questo campionato di Serie B molto livellato e di alto profilo tecnico-tattico, sono dietro l'angolo. E la sfida contro il Palermo potrebbe essere una di queste.

Al di là del dualismo creatosi dopo la finale playoff del 2018, i ciociari troveranno un "Barbera" caldo e gremito in ogni ordine di posto, ma va sottolineato soprattutto il buon momento che la formazione di mister Corini sta vivendo. Prima della sconfitta dell’ultimo turno in casa del Genoa, i rosanero avevano inanellato nove risultati utili consecutivi tra i quali, in particolare, gli ultimi successi interni contro due delle attuali terze della classe, ovvero Bari e Reggina. Numeri importanti, che perdono però di peso a confronto delle sei vittorie di fila inanellate dal Frosinone di Grosso. Quello di oggi rappresenterà l’ennesimo esame di maturità per entrambe le formazioni, ma se il Frosinone giocasse come fin qui fatto potrebbe non esserci partita - chiosa il quotidiano ciociaro.