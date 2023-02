Palermo-Frosinone, Marino: “Ciociari il Napoli della Serie B, rosa ok. Vi dico tutto”

“E’ una sfida veramente fondamentale. Mi auguro, però, che le formazioni non tendano ad annullarsi speculando sul risultato. Il Frosinone è la squadra più forte, la definirei il Napoli del campionato cadetto. Stanno stupendo con una fisionomia di gioco ben delineata ed un organico di spessore in cui i titolari vengono sostituiti da profili di altrettanta importanza. Inoltre, riescono ad essere temibili anche in trasferta. Il Palermo, invece, proviene da un momento estremamente positivo in cui è riuscito ad inanellare diversi risultati utili consecutivi dopo un avvio difficoltoso. I ragazzi di Corini si sono imposti su avversari ostici avvalendosi di una condizione fisica invidiabile. Mi aspetto davvero un match equilibratissimo fino alla fine“.