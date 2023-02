Palermo-Frosinone, Grosso: “Szyminski? Sono passati anni. Tutto sugli indisponibili”

Fabio Grosso, alla vigilia di Palermo-Frosinone, si sofferma anche su Brunori

Mediagol ⚽️

Una sfida non come le altre per Fabio Grosso, il quale ha trascorso da calciatore tre stagioni da protagonista in maglia rosanero conquistando la promozione in Serie A e successivamente la qualificazione alle competizione europee. Queste le dichiarazioni del tecnico gialloazzurro alla vigilia di Palermo-Frosinone, match valido per la venticinquesima giornata di campionato di Serie B:

Sul come arginare l'ostacolo Matteo Brunori, in lotta per il titolo di capocannoniere del torneo: "Il Palermo ha diversi giocatori forti, inutile elencarli perché ne vengono fuori tanti. Parliamo di una squadra che sta facendo bene e veniva da 9 risultati utili, viene da risultati importanti in casa, ha battuto tante formazioni di testa in questo campionato. So che saranno spinti dalla passione del 'Barbera' ma noi sappiamo benissimo cosa ci aspetta e alzando il nostro livello possiamo ottenere un grande risultato".

Sui trascorsi con la maglia rosanero di Przemysław Szymiński, oggi gialloazzurro, che potrebbero influire sul match: "La partita non la carico di ulteriori cose supplementari oltre a quelli che ci sono già. Sono passati anni e sono rimasti pochi superstiti di quella finale. Abbiamo intenzione di fare una gara vera e tosta. Sicuramente anche lui sarà in grado di giocare una grande partita. Affrontare una".

Per quanto riguarda gli indisponibili: "Abbiamo fuori per squalifica Lucioni, giocatore importantissimo ma sono sicuro che sarà sostituito egregiamente, ed oltre al capitano perdiamo anche Bočić. Per quanto riguarda Lulic, è arrivata questa notizia che speravamo non arrivasse: ha finito la sua stagione, ma rimarrà con noi. Ci dispiace tantissimo perché stava facendo delle bellissime prestazioni. Purtroppo questo fa parte dello sport, lo abbiamo abbracciato quando l'abbiamo rivisto dopo l’intervento, gli staremo vicini per supportarlo in questo periodo un po’ difficile. Bidaoui per ora ha l’influenza, per cui vedremo il suo stato e valuteremo se portarlo con noi o lasciarlo a casa”.