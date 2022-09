Palermo, Foschi: “Baldini e Castagnini? Non c’erano condizioni. Corini sa come si fa”

“L’addio di Baldini e Castagnini non me l’aspettavo ma era nell’aria. Ho sentito Baldini, lui era molto legato a Castagnini. Se si sono dimessi è perché non c’erano più le condizioni per andare avanti. Mi è dispiaciuto molto perché so che cosa rappresenta Palermo per Baldini. Ma sono cose che non voglio commentare”