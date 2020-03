Palermo, fortino “Barbera”: difesa imbattuta da 399 minuti. Nel 2020…

Il Palermo vince ancora in casa e lo fa senza concedere reti

L’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’ analizza la vittoria casalinga conquistata ieri contro il Nola dagli uomini di Rosario Pergolizzi, che hanno calato il poker grazie alla rete di Mattia Felici e alla tripletta di Roberto Floriano.

“Il Nola — si legge tra le righe del noto quotidiano — deve piegarsi alla legge del ‘Barbera’, quella che nel girone di ritorno vede i rosa ancora imbattuti tra le mura amiche. Un solo gol subito, per giunta su calcio di rigore, dopodiché Pelagotti ha abbassato la saracinesca. Lo ha fatto per ben 399 minuti di gioco, che potranno diventare 400 dopo il doppio turno in trasferta contro Corigliano e Savoia, quando i rosa ospiteranno la Palmese ultima in classifica. Intanto, con la sfida di ieri, gli uomini di Pergolizzi hanno mostrato ancora una volta la loro solidità interna, invertendo completamente il trend del girone d’andata, quando il rendimento casalingo dei rosa non dava certo le stesse garanzie viste in questo primo scorcio del 2020”.

I rosanero, infatti, nel girone d’andata erano riusciti a mantenere la porta inviolata al “Barbera” soltanto in tre gare: contro Corigliano, ACR Messina e Troina. Il nuovo anno sembra, tuttavia, aver dato un’inversione di marcia a tale andamento. Nelle ultime quattro sfide casalinghe il club del duo Mirri-Di Piazza ha subito zero gol. Il Palermo ha scoperto di avere un bunker nelle retroguardie.

