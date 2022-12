Palermo formato turnover: Bettella per la continuità, Stulac e Saric…

Il tecnico di Bagnolo Mella, che ha ritrovato il successo esterno nell'ultimo turn, potrà contare sull'apporto di alcuni pezzi forti del mercato estivo in un momento cruciale del campionato, che presenta sfide importanti ai fini del miglior posizionamento in classifica. Come riporta l'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport", Eugenio Corini sembra aver ritrovato il miglior Bettella. Per l'ex Monza, titolare già nella sfida interna il Venezia (complice la squalifica di Ivan Marconi), una buona prestazione individuale nonostante il ko rimediato dalla formazione rosanero contro i lagunari. Esplosività, personalità e buon feeling con il compagno di reparto, Ionut Nedelcearu, hanno dato l'opportunità al centrale classe 2000 di poter scendere in campo nuovamente dal 1' contro il Benevento. Tra i calciatori tanto attesi dal tecnico rosanero, vi sono certamente Leo Stulac e Dario Saric, stelle della campagna acquisti estiva condotta dal binomio di mercato Rinaudo-Zavagno.

Completamente ristabilito dai guai fisici l'ex Empoli rappresenta un calciatore fondamentale per lo scacchiere tattico della formazione rosanero. Metronomo e bussola per la linea mediana del Palermo, Stulac potrebbe trovare spazio contro Como e SPAL, così come già accaduto per Samuele Damiani, nel successo esterno contro il Benevento. L'innesto del centrocampista classe 1998 ha fornito a Brunori e compagni maggior dinamismo ed imprevedibilità a centrocampo. Chi è atteso con trepidazione, anche dai tifosi, è Dario Saric. L'ex Ascoli ha bruciato le tappe di recupero, che lo vedevano in dubbio di rientro prima del termine del girone d'andata. Il centrocampista bosniaco, completamente ristabilito dalla lesione al vasto mediale della coscia destra inserito tra i convocati per Benevento, e che ed in settimana, nella seduta atletica svolta in Campania, è tornato a lavorare con il resto dei compagni. Una carta in più a disposizione del tecnico del Palermo, che nelle sfide contro Como e SPAL potrebbe avvalersi di un possibile tornover di assoluta qualità. L'undici sceso in campo contro il Benevento difficilmente sarà rivoluzionato, ma l'apporto di Stulac e Saric potrà essere decisivo magari a gara in corso, permettendo maggiori soluzioni tattiche per la manovra rosanero.