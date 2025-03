Palermo Football Conference: le parole di Stefano Sorrentino

Tra gli ospiti che parteciperanno all'evento di lunedì, ci sarà Stefano Sorrentino, ex portiere e leggenda del Palermo. Ecco le sue parole: "Sono molto contento di tornare a Palermo per quello che ha rappresentato nella mia carriera di giocatore. Non vedo l'ora di esserci e di ricevere il calore della gente di Palermo. È un'ottima opportunità quella di partecipare alla conferenza per parlare di calcio e incontrare amici e colleghi."