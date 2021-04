Palermo-Foggia, Pelagotti al termine del primo tempo: “Partita aperta, abbiamo avuto tante occasioni”

Alberto Pelagotti certamente il migliore tra i suoi al termine di un primo tempo non esaltante disputato da parte della compagine di Filippi nel recupero della trentatreesima giornata del girone C della Serie C contro il Foggia. Tre parate importanti, per opporsi alle conclusioni di Vitale e al doppio tentativo di Curcio, che hanno impedito alla formazione ospite di portarsi in vantaggio. Di seguito le dichiarazioni del portiere del Palermo al termine della primafrazione di gioco.

“È una partita giocata a campo aperto da entrambe le squadre, giochiamo contro una squadra forte. Sapevamo il loro valore. Ci stiamo comportando abbastanza bene, abbiamo avuto tante occasioni anche noi e dobbiamo essere bravi a sfruttarle. Nel secondo tempo dobbiamo continuare a sfruttare il nostro gioco, prima o poi troveremo gli spazi per fargli male“.