Palermo-Foggia, le pagelle dei quotidiani: Pelagotti sicuro, Floriano il più brillante. Il peggiore…

Uno a zero. E’ questo il risultato finale maturato mercoledì pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

Il Palermo di Giacomo Filippi torna a vincere fra le mura amiche. Dopo l’ennesimo passo falso contro la Vibonese, in occasione della sfida valida per il recupero della trentatreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha battuto il Foggia grazie alla rete messa a segno al minuto 81 da Nicola Valente. Un vero e proprio scontro diretto. Tre punti pesantissimi in chiave playoff, quelli conquistati da Alberto Pelagotti e compagni, con il Palermo che sale così all’ottavo posto.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Marong 6, Peretti 6.5, Marconi 6.5, Almici 6, Luperini 5.5, De Rose 6, Valente 6.5, Kanoute 5.5, Floriano 6.5, Rauti 5.5, Odjer 6, Saraniti 5.5, Santana sv; Filippi 6.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Marong 6.5, Peretti 6, Marconi 6, Almici 6, Luperini 5, De Rose 6.5, Valente 6, Kanoute 6, Floriano 7, Rauti 5, Odjer 5.5, Saraniti 6, Santana 6; Filippi 5.5.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6.5, Marong 6, Peretti 6, Marconi 5.5, Almici 5.5, Luperini 5, De Rose 6.5, Valente 6.5, Kanoute 5.5, Floriano 7, Rauti 5, Odjer 6, Saraniti 6, Santana sv; Filippi 6.