Palermo-Foggia, la carica di Pelagotti su Instagram: “Continuiamo così, fino all’ultima goccia di sudore”.

La carica del numero 1 rosanero.

Alberto Pelagotti certamente il migliore tra i suoi al termine di una gara vinta dalla compagine di Filippi all’81’ grazie al gol di Valente, nel recupero della trentatreesima giornata del girone C della Serie C contro il Foggia. Il numero 1 rosanero, autore di una buonissima prestazione con almeno tre interventi importanti, per opporsi alle conclusioni di Vitale e al doppio tentativo di Curcio, hanno impedito alla formazione ospite di portarsi in vantaggio nella prima frazione di gioco, tenendo la sua squadra in corsa per la vittoria che poi è arrivata, grazie al guizzo vincente del numero 14 rosanero. Di seguito il post Instagram del portiere del Palermo al termine del match.