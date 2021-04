PALERMO-FOGGIA, KANOUTE IN CAMPO DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto per Palermo-Foggia.

Queste le formazioni ufficiali della gara valevole per il recupero della trentatreesima giornata del Campionato di Serie C-Girone C, in programma alle ore 15:00 allo Stadio “Renzo Barbera”.

PALERMO: 1 Pelagotti; 26 Marong, 16 Peretti, 15 Marconi; 29 Almici, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 20 Kanoute, 7 Floriano (C.); 23 Rauti.

Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 19 Odjer, 21 Broh.

FOGGIA: 1 Fumagalli; 5 Anelli, 4 Gavazzi (C.), 2 Galeotafiore; 19 Kalombo, 3 Vitale, 33 Rocca, 15 Said, 23 Di Jenno; 10 Curcio, 9 Dell’Agnello.

Allenatore: Cau.

A disposizione: 22 Mascolo, 36 Jorio, 16 Agostinone, 17 Salvi, 27 Aramini, 28 Pompa, 30 Nivokazi, 32 Balde, 35 Turi.

ARBITRO: Federico Longo (Paola).

ASSISTENTI: Michele Somma (Castellammare di Stabia) e Francesco D’Apice (Castellammare di Stabia).

QUARTO UOMO: Mattia Ubaldi (Roma 1).