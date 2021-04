Serie C, Palermo-Foggia: il match tra i rosanero e i rossoneri sarà trasmesso in chiaro. I dettagli

Mercoledì 14 aprile il Palermo affronterà al “Renzo Barbera” il Foggia.

I rosanero alle ore 15:00 dovranno vedersela contro i rossoneri nel match valido per la quattordicesima giornata di ritorno, rinviata a causa del massiccio numero di positivi riscontrati tra le fila del club pugliese. Intanto la società rosanero attraverso i canali ufficiali del club ha reso noto che il match contro i satanelli, oltre che sulla piattaforma della Serie C Eleven Sport, sarà trasmesso in chiaro su RaiSport, canale 57 e 58 del digitale terrestre.