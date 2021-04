PALERMO-FOGGIA, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il Foggia.

Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valida per il recupero della trentatreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, originariamente in programma lunedì 29 marzo, è stata rinviata a causa di un focolaio Covid scoppiato all’interno dello spogliatoio pugliese. Sono otto, al momento, i calciatori attualmente positivi, con un calciatore si è negativizzato proprio nelle ultime ore.

Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno in campo dopo il deludente pareggio maturato in occasione dell’abbordabile turno interno contro la Vibonese. Un pari a reti bianche, figlio di una prestazione impalpabile nei primi quarantacinque minuti, generosa ma sterile nel corso della ripresa, con il Palermo che ha sprecato così l’ennesima ghiotta chance di rosicchiare punti alle dirette concorrenti.

Al cospetto della squadra di Marco Marchionni, Filippi e il suo staff dovranno fare a meno di Lorenzo Lucca e Andrea Accardi, che dovrà scontare un turno di squalifica. Mentre il numero 17 rosanero, costretto a lasciare il campo di Monopoli anzitempo a causa di un problema al ginocchio sinistro, dovrà rimanere fuori almeno fino al termine della regular season. Ivan Marconi, invece, tornerà a disposizione del tecnico. Restano da valutare le condizioni di Andrea Palazzi e Michele Somma, che nella giornata di ieri non si solo allenati con il resto del gruppo. Andrea Saraniti dovrebbe essere convocato dopo l’ultima esclusione per scelta tecnica.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che opterà ancora una volta per il 3-4-2-1.

Davanti a Pelagotti, Marong, Peretti e Marconi comporranno con ogni probabilità la linea difensiva; Almici e Valente agiranno da esterni alti con De Rose o Odjer e Luperini tandem di interni in linea mediana. Dubbi in attacco, dove potrebbero ritrovare la maglia da titolare Kanoute e Floriano. Uno tra Rauti e Saraniti completerà il reparto offensivo.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Foggia.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Peretti, Marconi; Almici, Odjer (De Rose), Luperini, Valente; Kanoute (Santana), Floriano; Rauti (Saraniti).

Indisponibili: Lucca, Somma (?), Palazzi (?).

Squalificati: Accardi.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Agostinone, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Rocca, Salvi, Di Jenno; Curcio, Dell’Agnello.

Indisponibili: Del Prete, Germinio e i calciatori positivi al Covid-19.

Squalificati: il tecnico Marchionni.