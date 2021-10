Palermo-Foggia, domani Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro il Foggia: dichiarazioni live su Mediagol.it

E' tempo di tornare in campo: poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Foggia. Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento dei rosanero alla sfida contro gli uomini di Zdeněk Zeman, reduci da due successi di fila conquistati contro Fidelis Andria e Acr Messina. Intanto domani, sabato 9 ottobre, il tecnico Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domenica pomeriggio, alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera" e valevole per l'ottava giornata del Girone C di Serie C: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 13:15.