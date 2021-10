Palermo-Foggia, da Nestorovski a Valente: gli ultimi precedenti al “Barbera”

Il Palermo domenica pomeriggio affronterà allo stadio Renzo Barbera il Foggia di Zeman, l'ultima volta i rosanero si imposero per 1-0

Il Palermo di mister Giacomo Filippi affronterà nel pomeriggio di domenica 10 ottobre il Foggia, nella gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C (girone C). Il match contro i rossoneri non sarà di certo una passeggiata, ma i rosanero dovranno dare il massimo per portare a casa i tre punti dopo l'opaca prestazione di Castellammare di Stabia. La sfida contro i satanelli sarà speciale vista la presenza sulla panchina dei pugliesi di un monumento del calcio italiano quale Zdenek Zeman che con Palermo ha un rapporto più che speciale. Nelle ultime quattro stagioni le due compagini si sono affrontate in tre occasioni, l'unica volta in cui rimasero a secco di incontri fu la stagione 2019/20 in cui entrambe erano relegate in serie D.