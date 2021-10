Palermo-Foggia, Brunori e De Rose da applausi: le pagelle dei quotidiani

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo la sfida contro il Foggia

Il Palermo di Giacomo Filippi ha superato senza problemi il Foggia con un secco 3-0. Prestazione da incorniciare per i rosanero che hanno surclassato gli avversari portandosi subito in vantaggio con Floriano, le altre due reti sono state messe a segno da Brunori e da Soleri su calcio di rigore. Tre punti d'oro per i Rosa che fanno un balzo in classifica e si piazzano così al terzo posto dietro a Bari e Catanzaro.