Palermo, Floriano meglio di…Dybala! Bomber playoff come Vazquez, a caccia di Amauri

In gol anche contro il Padova, Roberto Floriano è risultato impattante per numeri e gioco nel cammino playoff che ha portato il Palermo a novanta minuti dalla Serie B

"Capocannoniere assoluto di questi play-off a quota quattro, in sole sei partite. Quanto basta, nella classifica all-time dei marcatori rosanero, per scavalcare Dybala e portarsi a 22 reti totali, le stesse di Vazquez (e una in meno di Amauri)". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette sotto la lente d'ingrandimento il rendimento sopra la media ed estremamente positivo di Roberto Floriano. Arma in più di questi playoff, il fantasista ex Bari e Foggia è stato l'ago della bilancia del reparto avanzato rosanero, almeno sotto il profilo realizzativo.

Quattro gol in sei partite, questo è lo score dell'italo tedesco, che anche a Padova ha messo la sua firma sul tabellino dei marcatori, così come fatto nelle gare d'andata contro Triestina e FeralpiSalò. Dei gol che pesano, e per il Palermo e per il suo futuro, lui che sotto la gestione Filippi, dopo il 3-0 incassato nel girone d'andata delle regular season contro la Turris, ha visto il campo soltanto per mezz'ora fino all'arrivo di Baldini.

Da sicuro partente, a certezza inamovibile dello scacchiere tattico del tecnico rosanero, grazie al quale Floriano è rinato in quest'ultimo frangente della stagione, superando - come sottolineato dal quotidiano - un certo Paulo Dybala ed eguagliando Franco Vazquez nella classifica marcatori all time della storia rosanero. Prossimo, decisivo, passo la finale di ritorno, per agganciare Amauri e per regalare al Palermo e ai 35mila del 'Barbera' la realizzazione di un sogno chiamato Serie B.