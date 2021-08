Palermo, Floriano l’uomo in più: da Boscaglia a Filippi, tutta un’altra storia

Il fantasista italo tedesco è passato dall'essere ai margini del progetto con il tecnico gelese ad essere l'uomo chiave dello schieramento tattico di Giacomo Filippi

Esordisce così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta la lente d'ingrandimento sull'exploit, tecnico e di prestazioni, fatto da Roberto Floriano negli ultimi mesi in seno alla gestione di Giacomo Filippi . Passato da pedina di scarto nel progetto di Roberto Boscaglia a uomo chiave dello scacchiere offensivo del tecnico originario di Partinico. Molto più di una montagna russa per l'italo tedesco, che atteso al varco della nuova annata sportiva che sta per cominciare, vede con maggiore nitidezza il suo futuro all'interno del Palermo . Rispetto al ritiro di un anno fa in quel di Petralia, sono cambiate diversi aspetti legati a molteplici fronti dell'organico rosanero. La mancanza di un fantasista che sapesse trovare il jolly offensivo o creare superiorità per i compagni ha riscontrato nell'ex Foggia uno sfogo più che positivo all'interno del rettangolo verde.

"Filippi quest’anno gli chiede di coprire più campo, gli ha allargato il raggio d’azione dalla trequarti alla mediana per venire in mezzo aprendo varchi e far anche ripartire l’azione come un play aggiunto". Continua cosi la Rosea, che non smette di puntualizzare come l'attaccante sarà soggetto - così come lo è stato nei primi test amichevoli dei rosanero - ad un sacrificio maggiore rispetto a quanto abbia fatto nelle sue altre esperienze in carriera. Inoltre, il peso della responsabilità di uno spogliatoio - affidatogli dallo stesso Filippi in quanto uno degli uomini di maggior esperienza - non è certamente indifferente. Lui, insieme a capitan De Rose e Accardi, costituisce lo zoccolo duro d'esperienza all'interno della compagine siciliana.