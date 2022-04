Palermo, Floriano cerca il gol dell’ex: la specialità dell’esterno per sbancare Bari

Nel match tra Bari e Palermo l'ex della partita Roberto Floriano potrebbe risultare determinante per gli equilibri di una sfida da lui molto sentita

"Il gol dell’ex? Una specialità della casa. Anzi, della trasferta. Soprattutto se di mezzo c’è il Bari. Floriano sa come segnare alla squadra pugliese". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sull'ultima sfida della stagione regolare del Palermo che, al 'San Nicola', affronterà il Bari già promosso in Serie B. Crocevia fondamentale dove sarà cruciale portare a casa i tre punti per sperare ancora nel secondo posto, con il destino della classifica che non è però solo tra le mani della formazione rosanero.

Baldini, per la delicata e complessa trasferta, si affiderà a Roberto Floriano, che ha già fatto male ai biancorossi e fa del gol dell'ex una delle sue armi più letali. Per l'ex ala offensiva del Foggia sarà probabilmente l'ultimo faccia a faccia col Bari con indosso la maglia rosanero, visto il suo contratto in scadenza con il club di Viale del Fante e la partenza quasi certa a fine stagione. L'anno scorso aveva già dato una gioia al Palermo contro i galletti, siglando su calcio di rigore il gol del momentaneo vantaggio per gli uomini allora allenati da Filippi. Molto è cambiato da quella sfida, con i pugliesi già promossi e i rosa ancora in lotta per il grande obiettivo della Serie B.

"Un’altra pugliese ha provato sulla propria pelle la «vendetta» del numero 7 rosanero, anche se in questo caso non in trasferta. L’ala, nel girone d’andata, ha aperto le marcature nel match col Foggia, altra squadra in cui ha militato, esordendo pure in Serie B. Gli sono serviti quattro minuti per bucare la difesa dei «satanelli»", chiude il GdS.