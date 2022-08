Palermo, fiocco azzurro per gli ex: Gallo diventa papà, Giacomazzi è il nonno

Il fiocco è azzurro ma nasconde alcune tinte rosanero. Antonino Gallo è diventato per la prima volta padre con la nascita del piccolo Matias. Il classe 2000 ha reso allo stesso tempo nonno un altro ex Palermo , vale a dire Guillermo Giacomazzi , padre della compagna Stephanie del terzino del Lecce . Questo il post pubblicato da Gallo su Instagram che celebra il nascituro:

"E adesso ci sei tu. Caro Matias , quando il 12 dicembre ho scoperto che di lì a poco sarei diventato padre , non riuscivo a crederci !!! Con il passare del tempo vedevo la pancia della mamma che cresceva sempre di più e tu iniziavi a far parte della mia vita …spesso immaginavo i tuoi occhi e la tua bocca , ma come al solito la realtà supera la fantasia …. Oggi finalmente ti ho visto e dal momento in cui i nostri sguardi si sono incrociati , ho capito che niente sarebbe stato più come prima , mi sono reso conto di quanto la mia vita era vuota senza di te . Ti amo Mati . Grazie perché ora so cosa vuol dire amore qualcuno incondizionatamente e che essere papà è il dono più prezioso che potessi ricevere. Sarò sempre al tuo fianco pronto a difenderti . Il tuo PAPÀ