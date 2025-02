Palermo, finalmente una vittoria in trasferta: non arrivava da settembre

Una vittoria in trasferta che mancava da ben cinque mesi : l’ultima risaliva al 30 settembre, quando il Palermo si impose per 1-3 in casa del Sudtirol grazie ai gol di Baniya, Diakité e Insigne. Da allora, lontano dal “Renzo Barbera”, i rosanero hanno collezionato quattro pareggi e quattro sconfitte, offrendo spesso prestazioni molto deludenti. Il successo contro il Cosenza pone finalmente fine a questo lungo digiuno, durato più di metà campionato.

Mister Dionisi rimane quindi il tecnico che condurrà il Palermo anche nella prossima gara in casa contro il Brescia. La squadra siciliana però, nonostante la vittoria di ieri, non offre ancora sicurezza ed un gran gioco, trovandosi spesso in difficoltà in diverse situazioni, ed è obbligata a far meglio di quanto visto con il Cosenza.