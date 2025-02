Palermo, finalmente sicurezza tra i pali: Audero è una garanzia

Il Palermo blinda la porta con il classe 1997

⚽️ 28 febbraio - 07:30

Emil Audero è stato acquistato con la formula del prestito nel mercato di riparazione per rafforzare il parco portieri, che fino ad allora comprendeva: Gomis, ma un infortunio lo costringe a rimanere fuori dal campo fino a fine stagione, Desplanches, che è giudicato troppo acerbo, e Sirigu, che non garantisce più affidabilità. Il portiere ex Sampdoria ha già mostrato di non c'entrare nulla con questa categoria, non a caso dopo il campionato con il Venezia nel 2017/2018, ha giocato solo ed esclusivamente in Serie A, con le maglie di Sampdoria, Inter e Como.

Nelle prime partite in cui è stato impiegato rispettivamente contro il Mantova e lo Spezia il classe 1997, ha mostrato sicurezza ma subendo comunque 4 reti, in tutte incolpevole. Nell'ultimo incontro contro il Cosenza, Emil è stato fondamentale, soprattutto nei primi 30 minuti dove i rosanero hanno rischiato di passare in svantaggio in diverse occasioni come per esempio nel colpo di testa di Artistico dove l'italo indonesiano ha effettuato un intervento spettacolare, da evidenziare il numero di 6 parate, tra cui 5 da tiri dentro l'area di rigore.

L'ex Juventus inoltre è stato eletto il player of the week della Serie B nella giornata di lunedì ,ed ha attirato l'attenzione del presidente della federazione indonesiana, Erick Thohir che ha in mente di convocarlo con il sogno della qualificazioni ai mondiali del 2026.