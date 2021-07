Palermo, Filippi senza bomber: Saraniti a un passo dal Gubbio, in pole Pandolfi

La cessione di Lucca resta una priorità, Saraniti è a un passo dal Gubbio: in casa Palermo è caccia ad una prima punta

Filippi, dunque, rischia di iniziare la preparazione senza il futuro centravanti titolare. "La speranza di Filippi è quella di chiudere in tempi brevi l’operazione Pandolfi", prosegue il noto quotidiano. Il giovane attaccante classe 1998 è in cima alla lista dei desideri del club di viale del Fante. Il ds Renzo Castagnini ci lavora ormai da giorni e la cessione di Saraniti potrebbe servire ad accelerare i tempi. Ad oggi, la possibilità che Luca Pandolfi arrivi in Sicilia è sempre più concreta. Inoltre, nonostante abbia saltato l’intero girone di ritorno col Brescia per un infortunio, le sue condizioni non suscitano particolari preoccupazioni. Tuttavia, il giocatore - che lo scorso 18 giugno si è sottoposto ad un intervento in artroscopia al menisco - potrebbe non recuperare in tempo per l'inizio del ritiro. Ma i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi.