Palermo, Filippi: “Riconferma? Un onore, ripartiremo con una certezza”

Le parole rilasciate dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi, intervenuto in merito al suo rinnovo contrattuale con la società di Viale del Fante

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giacomo Filippi , tecnico del Palermo intervenuto in merito alla sua riconferma sulla panchina rosanero in vista della prossima stagione. Passato alla guida tecnica dei siciliani in seguito al cocente esonero di Roberto Boscaglia , l'ormai ex vice del tecnico gelese ha fatto sin da subito valere il suo verbo calcistico, consentendo alla sua formazione di terminare comunque a testa alta un'annata sportiva con risultati al di sotto delle iniziali aspettative.

Nonostante questo, però, le prestazione sfoggiate dalla compagine rosanero nell'era Filippi sono valse a quest'ultimo la riconferma sulla panchina siciliana in vista della prossima stagione. Gioco, idee e tanto spirito di sacrificio a servizio della sua formazione lo hanno ripagato nel miglior modo possibile, regalandogli il risultato finale che, in cuor suo, Filippi si aspettava da ormai diverse settimane.

"Sono pronto ad immergermi in questa situazione. Mi rende onorato e non vedo l'ora di iniziare perché il lavoro è l'arma migliore per raggiungere i risultati. Partiremo da questa dislocazione tattica ma è in base alle caratteristiche dei giocatori che possiamo variare sia in avanti che sulle fasce. Lavoreremo su queste dinamiche nonostante dobbiamo integrare e migliorare tante situazioni tattiche. In questi tre mesi i ragazzi sono stati eccezionali nell'interpretazione. Le caratteristiche dei giocatori ci portano ad essere più che mai imprevedibili. L'incontro con Mirri è stato un dialogo dove ci siamo confrontati ma soprattuto è stato il patron a parlare dedicando la sua attenzione su quello che è stato e su quello che sarà. L'incontro è durato poco poiché dietro c'è il lavoro degli anni precedenti. E' stato più un delineare quelle che saranno le nuove linee guida della stagione".